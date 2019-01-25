В редакцию «ПолитЭксперта» поступили письма с угрозами взрыва

Судебный участок № 150 в Пушкине и Василеостровский районный суд получили электронные письма, в которых сказано, что бизнес-центр «Лахта-2» будет взорван, а «если нужны жертвы, они будут и без эвакуации». В данном БЦ расположена и редакция «ПолитЭкспертa».

Сегодня, 25 января, ситуация повторилась. Так, вновь пришли сообщения такого же содержания.

«Без эвакуации будут жертвы. Ответственность берем на себя полную и всеобщую», — отмечали злоумышленники.

К счастью, в результате проверок взрывных устройств найдено не было, пишет ПолитЭксперт.