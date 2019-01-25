Российская курица высоко подпрыгнула... в цене

В январе в России традиционно дорожает все. Вот и цены на мясо поднялись тоже. Министерство сельского хозяйства РФ отметило, что сильней всего подорожало мясо кур отечественного производства.

Минсельхоз РФ опубликовал справочную информацию «О ситуации на рынке мяса и мясопродуктов». Из документа следует, что производство мяса свинины, говядины и птицы в России за прошлый год увеличилось по сравнению с 2017 годом на 2,7% в хозяйствах всех категорий.

По оперативным данным Минсельхоза, на 14 января текущего года средняя потребительская цена на мясо говядины составила 331,99 рублей. Прирост цены по сравнению с аналогичным периодом 2018 года составил 3,4%. Свинина подорожала сильней: по данным на 14 января, средняя потребительская цена мяса свинины – 275,70 рублей. Это на 8% дороже, чем год назад.

Но все рекорды побила курица: средняя потребительская цена мяса кур на 14 января составила 152,71 рубля. Иными словами, мясо кур подорожало на 22,4% по сравнению с прошлым годом. Специалисты считают, что такой резкий скачок цены произошел из-за роста курса доллара и сохранения низких цен на мясо птицы в прошлом году.