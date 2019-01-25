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Вектор развития местного самоуправления

25 января 2019, 21:05 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Вектор развития местного самоуправления

В Законодательном Собрании Краснодарского края в формате «круглого стола» состоялось отчетное заседание комитета по вопросам местного самоуправления, административно-территориального устройства и социально-экономического развития территорий.

В заседании приняли участие депутаты ЗСК и муниципалитетов, представители краевых департаментов, органов местного самоуправления, члены профильного комитета Совета молодых депутатов края и экспертно-консультативного совета, представители СМИ.

С результатами деятельности в 2018 году присутствующих познакомил председатель комитета Сергей Жиленко. Он напомнил, что в состав комитета входят пять депутатов – заместитель председателя комитета Александр Шустенков, секретарь Юлия Пархоменко, члены комитета Борис Красавцев и Алексей Сидюков. Депутаты представляют две политических партии – «Единая Россия» и «Партия Роста».

В 2018 году комитет провел 33 заседания, 13 из них выездных и 52 заседания рабочих групп. Разработано и принято 25 нормативно-правовых актов, из них 12 законов и 13 постановлений.

Одним из наиболее значимых направлений работы в ушедшем году было проведение Дней муниципальных образований в Законодательном Собрании края. Парламентарии всесторонне изучили социально-экономическое развитие Кореновского, Тимашевского, Новокубанского районов и Анапы.

«По поручению председателя ЗСК Юрия Бурлачко это проводилось для того, чтобы выявить проблемные вопросы, увидеть причины, мешающие развитию территорий, оказать помощь, определить точки роста. И работа эта получилась», – отметил Сергей Жиленко.

Итоги по каждому муниципалитету были подведены на «круглых столах» под председательством главы краевого парламента. Все они нашли отражение в соответствующих резолюциях и постановлениях ЗСК.

Комментируя деятельность депутатов по изучению проблем муниципалитета, заместитель главы администрации Новокубанского района Екатерина Афонина отметила, что все рекомендации ЗСК приняты к сведению.

«Мы активно выполняем все положения резолюции ЗСК по формированию инвестиционной привлекательности района. Основным препятствием для инвесторов был дефицит энергомощностей. Для решения этой задачи мы уже обратились с запросом в «Кубаньэнерго». Кроме того, выделяем участки для реализации новых проектов. Район активизировал участие в государственных программах. Все поселения подали заявки на участие в программе по развитию сети автомобильных дорог», - сообщила Екатерина Афонина.

Подводя итоги работы, председатель комитета рассказал, что под руководством вице-спикера ЗСК Сергея Усенко состоялись совместные выездные заседания комитетов в Каневском, Северском и Успенском районах. Предметом встреч стал анализ мер, принимаемых органами местного самоуправления по социально-экономическому развитию в рамках реализации майского Указа Президента №204.

Также в 2018 году комитет совместно с департаментом внутренней политики края проверил исполнение действующего законодательства. По результатам работы было подготовлено и принято постановление «О ходе реализации Закона Краснодарского края «О закреплении за сельскими поселениями отдельных вопросов местного значения городских поселений». В документе представлен анализ практики сельских поселений по реализации полномочий, закрепленных за ними как краевым, так и федеральным законодательством.

Присутствующий на заседании заместитель директора департамента Петр Халанский отметил, что депутаты дали дополнительный толчок в развитии данной темы.

Кроме того, в 2018 году члены комитета уделили внимание обучению управленческих кадров. Были организованы и проведены семинары по федеральному законодательству в сфере закупок. Их участниками стали более 400 муниципальных служащих. На одной из планерок, проводимой спикером ЗСК, органам исполнительный власти региона даны рекомендации по дальнейшему обучению муниципальных служащих.

Практика обучения продолжится и в этом году. Уже запланированы обучающие семинары для более чем 200 глав и председателей Советов 44 муниципальных районов и городских округов. Учеба будет посвящена реализации Стратегии-2030 и выполнению положений Указа Президента №204.

Одним из ключевых направлений деятельности комитета стало проведение конкурса на звание «Лучший орган территориального общественного самоуправления». В 2018 году награды получили 132 руководителя органов ТОС. По поручению спикера ЗСК конкурс будет продолжен.

«Таким образом мы стимулируем деятельность органов местного самоуправления, территориального общественного самоуправления, определяем лучших в своей номинации. Из краевого бюджета на эти цели выделяются немалые средства. На ТОС - 46 млн рублей, на лучшее поселение - 58 млн рублей. Финансирование осуществляется в рамках государственной программы. Это дополнительная помощь муниципалитетам в их нелегком труде», – прокомментировал Сергей Жиленко.

Большая работа проведена в 2018 году комитетом совместно с краевыми профильными ведомствами. Депутаты и специалисты краевой администрации разработали ряд мер по урегулированию вопросов, связанных с согласованием административных границ Кубани и Карачаево-Черкесской Республики. Результатом стало внесение изменений в Законы Краснодарского края об установлении границ Лабинского, Мостовского и Отрадненского районов.

Активное участие в работе принимает и профильный комитет Совета молодых депутатов. Об этом рассказал председатель комитета СМД Георгий Попов.

В завершение встречи Сергей Жиленко поблагодарил присутствующих за совместную деятельность и отметил, что первостепенным направлением для депутатов комитета является социально-экономическое развитие территорий муниципальных образований.

«Если территория развиваются хорошо, вкладываются и удваиваются бюджетные средства через муниципальные и краевые программы, то и благосостояние жителей растет, улучшаются дороги, строятся социальные объекты, инфраструктура. Это наша основная цель на сегодняшний день», - подытожил Сергей Жиленко.

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