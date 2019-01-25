Общее дело - укреплять законность и правопорядок

В Краснодаре состоялась расширенная коллегия главного управления МВД России по Краснодарскому краю, на которой правоохранители Кубани подвели итоги своей деятельности за минувший год. По поручению спикера Законодательного Собрания Юрия Бурлачко участие в заседании принял председатель комитета ЗСК по вопросам законности, правопорядка и правовой защиты граждан Андрей Горбань.

Перед началом основного мероприятия полицейские и приглашенные на коллегию гости, среди которых был и вице-губернатор Кубани Алексей Копайгородский, почтили минутой молчания память сотрудников, погибших при исполнении своих служебных обязанностей.

Об основных итогах деятельности возглавляемого им ведомства доложил врио начальника кубанского главка Сергей Воложинов.

По его словам, обстановка в крае остается стабильной. При этом по ряду ключевых направлений оперативной деятельности отмечена положительная динамика. В регионе, к примеру, на шесть процентов снизилось количество преступлений против жизни и здоровья. А раскрытие преступлений, совершенных в составе ОПГ, увеличилось на 35 процентов.

Вице-губернатор Алексей Копайгородский, обращаясь к полицейским, подчеркнул, что не один субъект в стране не испытывает такой нагрузки в сфере обеспечения безопасности на спортивно-массовых мероприятиях, как Краснодарский край.

Приветствуя участников коллегии от имени руководителя кубанского парламента Юрия Бурлачко, Андрей Горбань отметил важность сотрудничества органов правопорядка с законодателями.

«Между ЗСК и главным управлением МВД России по Краснодарскому краю подписано соглашение о взаимодействии в сфере нормотворческой деятельности и по организационным вопросам. Накоплен опыт совместной работы в создании правовых актов, направленных на регулирование охраны общественного порядка и административной ответственности», – сказал председатель профильного комитета.

Сотрудникам краевого главка за образцовое исполнение служебных обязанностей и большой вклад в укрепление законности и правопорядка в регионе Андрей Горбань в ходе мероприятия вручил почетную грамоту и благодарственные письма Законодательного Собрания.