Кубань

//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Новости news.net.finam.ru

//Сад и огород

//Общество 13+

Общее дело - укреплять законность и правопорядок

25 января 2019, 21:05 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Общее дело - укреплять законность и правопорядок

В Краснодаре состоялась расширенная коллегия главного управления МВД России по Краснодарскому краю, на которой правоохранители Кубани подвели итоги своей деятельности за минувший год. По поручению спикера Законодательного Собрания Юрия Бурлачко участие в заседании принял председатель комитета ЗСК по вопросам законности, правопорядка и правовой защиты граждан Андрей Горбань.

Перед началом основного мероприятия полицейские и приглашенные на коллегию гости, среди которых был и вице-губернатор Кубани Алексей Копайгородский, почтили минутой молчания память сотрудников, погибших при исполнении своих служебных обязанностей.

Об основных итогах деятельности возглавляемого им ведомства доложил врио начальника кубанского главка Сергей Воложинов.

По его словам, обстановка в крае остается стабильной. При этом по ряду ключевых направлений оперативной деятельности отмечена положительная динамика. В регионе, к примеру, на шесть процентов снизилось количество преступлений против жизни и здоровья. А раскрытие преступлений, совершенных в составе ОПГ, увеличилось на 35 процентов.

Вице-губернатор Алексей Копайгородский, обращаясь к полицейским, подчеркнул, что не один субъект в стране не испытывает такой нагрузки в сфере обеспечения безопасности на спортивно-массовых мероприятиях, как Краснодарский край.

Приветствуя участников коллегии от имени руководителя кубанского парламента Юрия Бурлачко, Андрей Горбань отметил важность сотрудничества органов правопорядка с законодателями.

«Между ЗСК и главным управлением МВД России по Краснодарскому краю подписано соглашение о взаимодействии в сфере нормотворческой деятельности и по организационным вопросам. Накоплен опыт совместной работы в создании правовых актов, направленных на регулирование охраны общественного порядка и административной ответственности», – сказал председатель профильного комитета.

Сотрудникам краевого главка за образцовое исполнение служебных обязанностей и большой вклад в укрепление законности и правопорядка в регионе Андрей Горбань в ходе мероприятия вручил почетную грамоту и благодарственные письма Законодательного Собрания.

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

ХС

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Новости СМИ2

Вектор развития местного самоуправления

Вектор развития местного самоуправления 21:05

В Законодательном Собрании Краснодарского края в формате «круглого стола» состоялось отчетное заседание комитета по вопросам местного самоуправления, административно-территориального устройства и социально-экономического развития территорий. >>
Общее дело - укреплять законность и правопорядок

Общее дело - укреплять законность и правопорядок 21:05

В Краснодаре состоялась расширенная коллегия главного управления МВД России по Краснодарскому краю, на которой правоохранители Кубани подвели итоги своей деятельности за минувший год. >>
Проекты, нужные людям

Проекты, нужные людям 24.01 19:53

В кубанской столице состоялась XXXI конференция Краснодарского регионального отделения партии «Единая Россия». В ней приняла участие большая группа депутатов ЗСК. >>
Не сбавили темпы законотворческой работы

Не сбавили темпы законотворческой работы 24.01 15:15

Комитет Законодательного Собрания Краснодарского края по финансово-бюджетной, налоговой и экономической политике подвел предварительные итоги деятельности в 2018 году. >>
Для родителей и выпускников

Для родителей и выпускников 24.01 10:11

Министр образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Елена Воробьева провела краевое родительское собрание, на котором обсудили вопрос подачи заявлений на участие в ЕГЭ-2019. >>
ЕГЭ: новый порядок проведения

ЕГЭ: новый порядок проведения 24.01 10:11

Вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова на прошедшем планерном совещании с заместителями глав по социальным вопросам обсудила подготовку к предстоящим итоговым экзаменам. >>

//Новости МирТесен



Поклонская снова взялась за «Тайган»

Поклонская снова взялась за «Тайган» 24.01 10:08

Двадцать пятого января 2019 года на итоговой коллегии МВД Крыма она намерена выяснить причину отказа расследовать заявления по нарушениям в парке львов. >>
Только поэтапное строительство

Только поэтапное строительство 24.01 10:06

Не секрет, что в Комсомольском микрорайоне Краснодара наблюдается большой дефицит парковочных мест для машин. Причин этому немало: и автолюбителей больше становится, и новые жилые кварталы растут здесь очень быстро. А вот стоянок для железных коней больше не становится. >>
Ключевые вопросы – в повестке

Ключевые вопросы – в повестке 23.01 16:30

Комитет ЗСК по вопросам имущественных и земельных отношений подвел предварительные итоги работы за минувший год. >>

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Новости СМИ2

Сколько нужно платить

Сколько нужно платить 23.01 12:10

В Законодательном Собрании Краснодарского края по поручению спикера ЗСК Юрия Бурлачко состоялось заседание рабочей группы комитета по финансово-бюджетной, налоговой и экономической политике. >>
В зоне риска – любители сахара

В зоне риска – любители сахара 23.01 12:09

В кубанском парламенте по поручению спикера ЗСК Юрия Бурлачко под руководством Николая Петропавловского состоялось заседание рабочей группы комитета по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения, на котором одним из вопросов рассматривалась разработка мер в регионе по снижению потребления сахара. >>
Система МФЦ работает эффективно

Система МФЦ работает эффективно 23.01 12:07

В Прикубанском округе кубанской столицы появится дополнительный МФЦ. Об этом рассказал руководитель департамента информатизации и связи Краснодарского края Евгений Юшков на еженедельной планерке в ЗСК. >>
Трудиться вместе

Трудиться вместе 23.01 12:07

Спикер ЗСК Юрий Бурлачко посетил резиденцию митрополита Екатеринодарского и Кубанского Исидора. Руководитель кубанского парламента поздравил Владыку с Днём тезоименитства, который отмечался 21 января. >>
Будет ли создан природный парк?

Будет ли создан природный парк? 23.01 12:06

В Законодательном Собрании Краснодарского края по поручению спикера ЗСК Юрия Бурлачко состоялось заседание рабочей группы по рассмотрению обращения группы граждан, касающегося создания особо охраняемой природной территории – природного парка «Анапская пересыпь». >>
Компетентность и профессионализм – на должном уровне

Компетентность и профессионализм – на должном уровне 21.01 14:39

Председатель комитета ЗСК по вопросам законности, правопорядка и правовой защиты граждан Андрей Горбань принял участие в заседании коллегии Управления на транспорте МВД России по Южному федеральному округу, на котором подводились итоги оперативно-служебной деятельности ведомства за 2018 год. >>

//Новости ADWILE

«Кванториум» помогает в выборе профессии

«Кванториум» помогает в выборе профессии 21.01 14:39

По поручению спикера ЗСК Юрия Бурлачко председатель комитета ЗСК по вопросам науки, образования, культуры и делам семьи Виктор Чернявский и секретарь этого комитета Юлия Алешкевич посетили в Краснодаре детский технопарк «Кванториум». >>
Десятки жизненно важных вопросов решены

Десятки жизненно важных вопросов решены 17.01 16:56

Комитет Законодательного собрания Краснодарского края по вопросам топливно-энергетического комплекса, транспорта и дорожного хозяйства подвел итоги работы, проделанной в 2018 году. >>
Главное культурное событие зимы

Главное культурное событие зимы 17.01 16:55

С 14 по 24 февраля 2019 года в Сочи пройдет один из самых известных и значимых культурных форумов нашей страны - XII Зимний международный фестиваль искусств, артистическим директором которого является маэстро Юрий Башмет. >>
И опять надежда на суд!

И опять надежда на суд! 17.01 09:50

В ближайшее время в Краснодарском краевом суде будут рассматриваться в кассационной и апелляционной инстанциях две жалобы, касающиеся нарушения прав на землю жителей станицы Нововеличковской Динского района Краснодарского края и АО «Колос». >>
Принципиальная позиция — добиваться справедливости

Принципиальная позиция — добиваться справедливости 17.01 09:49

Свое право работать на земле фермеру из станицы Каневской Нине Карпенко уже не первый год приходится доказывать в суде. Ей довелось даже побывать под прицелом огнестрельного оружия из-за своей решимости отстаивать свои права на труд на родном черноземе и желания бороться за справедливость. >>
На контроле краевой власти

На контроле краевой власти 17.01 09:48

На расширенном планерном совещании, которое провел губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, одним из вопросов стала реализация приоритетных проектов края в 2019 году. В их числе строительство и ремонт транспортных артерий региона. >>

//Новости партнеров

Система жалости не знает

Система жалости не знает 17.01 09:47

Оформленные по закону документы на землю под строительство жилого дома не гарантия того, что вас не привлекут к уголовной ответственности. По крайней мере, в Краснодаре. >>
Виктор Пестов вручил благодарственное письмо неравнодушной пенсионерке

Виктор Пестов вручил благодарственное письмо неравнодушной пенсионерке 16.01 22:08

Начальник УФСИН России по Краснодарскому краю Виктор Пестов вручил благодарственное письмо неравнодушной пенсионерке >>
Правовая база для развития экономики

Правовая база для развития экономики 16.01 22:08

Комитет ЗСК по вопросам промышленности, инвестиций, предпринимательства, связи, потребительского и финансового рынков, внешнеэкономической деятельности подвел итоги работы, проделанной в 2018 году. Возглавляет комитет заместитель председателя ЗСК Сергей Алтухов. >>
Журналистов поздравили парламентарии

Журналистов поздравили парламентарии 16.01 22:08

В Краснодарской краевой филармонии с Днем российской печати поздравили кубанских журналистов. >>
Чтобы не было информационного голода

Чтобы не было информационного голода 16.01 13:21

Дополнительные меры соцподдержки отдельных категорий граждан в связи с переходом Кубани на цифровое телерадиовещание в 2019 году обсудили в ЗСК на расширенном заседании комитета по вопросам информационной политики. По поручению председателя Законодательного Собрания края Юрия Бурлачко этот вопрос находится на контроле депутатов. >>
Нужны поправки в земельный закон

Нужны поправки в земельный закон 16.01 13:20

Депутаты кубанского парламента в рамках состоявшегося в ЗСК круглого стола обсудили вопросы использования в Краснодарском крае земель сельхозназначения, а также создания в регионе системы их учета. >>

//Авторы АН

Все авторы >>

//самое читаемое

1

Эстонию, Латвию и Литву ждёт международный трибунал за пособничество нацизму?
2

Ключевые симптомы начавшегося инсульта головного мозга озвучили специалисты
3

Простой способ защиты от утреннего сердечного приступа посоветовали кардиологи
4

Что на самом деле думают в Прибалтике о латышах-пособниках фашистов
5

Четыре шага для предотвращения инсульта головного мозга перечислили в сети

//Новости партнеров

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Redtram

//Новости Lentainform.com

Загрузка...

//Мы в соцсетях

Загрузка...
//Наши партнеры