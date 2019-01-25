Олимпийская чемпионка из Александрова избила директора спортшколы ёлкой

Двукратная олимпийская чемпионка в лыжных гонках Ольга Данилова не сошлась во мнениях с директором спортшколы, носящей имя спортсменки. Разногласие дошло до того, что лыжница избила оппонентку новогодней елью.

Инцидент произошёл за несколько дней до Нового года, сообщает Lenta.Ru. Тогда Ольга Данилова, ныне занимающая пост руководителя отдела по физической культуре, спорту и туризму в администрации Александровского района, пригласила к себе директора школы по лыжным гонкам и легкой атлетике Екатерину Шагову. Личную аудиенцию с олимпийской чемпионкой женщина заслужила не просто так. Данилова посчитала, что мероприятия в спортшколе проводятся "на уровне сельпо", что и поспешила высказать Шаговой. Та в ответ заявила лыжнице, что та крайне редко заглядывает в школу, которую назвали в её честь. И упомянула о плачевном состоянии лыжного спорта в городе.

Словесный конфликт двух женщин в итоге перерос в драку. Данилова избрала в качестве оружия новогоднюю ёлку, которой начала бить директора спортшколы.

Обе участницы конфликта написали заявление в полицию, но там отказались возбуждать уголовное дело. По словам стражей порядка, экспертиза не показала факта причинения вреда здоровью ни у одной из сторон. Материалы переданы в прокуратуру.