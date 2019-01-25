Казакова: Количество желающих приобрести гражданство РФ растёт с каждым годом

Врио начальника миграционного управления МВД России Валентина Казакова сообщила, что количество желающих приобрести российское гражданство растёт с каждым годом. По её словам, на территории РФ на 1 января 2019-го находилось 9,7 млн иностранных граждан. По сравнению с предыдущим годом эта цифра увеличилась на полмиллиона.

Также Казакова отметила, что количество нелегальных мигрантов постепенно снижается, а в прошлом году гражданами России стали почти 270 тысяч человек.

Она также добавила, основной миграционный поток образуют граждане стран СНГ, прибывающие на территорию РФ для работы по найму.

В 2018 году было оформлено около 2 млн патентов. «Доход от авансовых платежей составил 57 млрд рублей», – сказала Казакова.

По словам врио начальника миграционного управления МВД России, каждый субъект имеет право ограничивать поток трудовых мигрантов на их территорию. «За всю историю существования патентов два субъекта воспользовались этим правом. В основном субъекты не ограничивают выдачу патентов, значит, мы понимаем, что трудовая сила нужна», – отметила Казакова.