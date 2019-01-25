Горячий ТОП региональных новостей

На повестке дня уходящей недели сверхсекретный ударный "Охотник" в Новосибирске, незаконная продажа виагры в Кирове, авиабомбы «SD-50» в карьере посёлка Сиреневка и многое другое. Читайте Аргументы Недели и будьте в курсе самых последних актуальных новостей.

В Тверской области в чужой могиле нашли тело мужчины, убитого год назад. Тело 56-летнего мужчины нашли в чужой могиле на кладбище в деревне Бор Нелидовского района Тверской области. Мужчину убили еще год назад. В настоящий момент убийца задержан, возбуждено уголовное дело, сообщает Афанасий-бизнес.

В Камчатском крае пройдут мероприятия, приуроченные к 75 годовщине снятия блокады Ленинграда. Торжественное мероприятие, посвященное полному освобождению города Ленинграда от фашистской блокады, состоится 27 января во Дворце молодежи. Об этом передает Полуостров Камчатка с ссылкой на министерство социального развития и труда Камчатского края.

Сверхсекретный ударный "Охотник" заметили в Новосибирске. Создание такой машины — это большое событие для России. Отработка прототипа идет в Новосибирске, поэтому, скорее всего, и серийное производство будет налажено здесь же. Об этом пишет НДН.инфо.

Кировчанин получил 1,5 года условно за продажу виагры. Как сообщает Новый вариант с ссылкой на пресс-службу в Кирове, суд вынес приговор 20-летнему местному жителю, который не имел лицензию на фармацевтическую деятельность. Он создал интернет-магазин, на котором разместил объявление о продаже.

В карьере посёлка Сиреневка обнаружили две авиабомбы «SD-50». Две немецких авиационные осколочно-фугасные бомбы времён Великой Отечественной войны были найдены в карьере Каменское близ посёлка Сиреневка Черняховского городского округа. Об этом пишет НИА Калининград.

Работник учреждения здравоохранения подозревается в получении взятки. Как следует из собранных материалов, заместитель директора одного из учреждений здравоохранения получил незаконное денежное вознаграждение за освобождение от исполнения обязательных работ одного из осужденных, сообщает SamaraToday.

На Ставрополье осудили мужчину, надругавшегося над 5-летней девочкой. Как пишет Ставропольский Репортер, мужчина, находясь на свадьбе у своего знакомого, под предлогом поиграть в телефоне завёл 5-летнюю девочку в летнюю кухню, где совершил в отношении неё насильственные действия.