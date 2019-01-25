Восемь тысяч бутылок поддельного алкоголя обнаружили в Королеве

Подпольный склад нашли полицейские в промзоне подмосковного Королева, сообщили в областном управлении МВД. Там хранилось более восьми тысяч бутылок поддельного алкоголя.

«В одном из ангаров полицейские обнаружили склад. В ходе осмотра помещения правоохранители изъяли более 8 тысяч бутылок алкоголя известных торговых марок на общую сумму почти полтора миллиона рублей. Данная продукция хранилась без лицензии и была оклеена акцизными марками, которые по результатам исследования являются поддельными», - рассказали в управлении. Об этом пишет сайт Подмосковье сегодня.

Как передает ОТР, в Подмосковье сотрудники ФСБ ликвидировали лабораторию по производству синтетических запрещенных веществ, которые производили в особо большом количестве.

Также, как сообщает Телеинформ, в Братске на восемь лет посадили в тюрьму наркоторговцу, который сбывал героин в особо крупном размере.