Лицеист выстрелил в товарища, вспомнив старую обиду

Лицеист из Саратова выстрелил в товарища из пневматического пистолета. Стрелок не являлся собственником оружия, опасную "игрушку" он взял посмотреть у друга.

По сообщению областной прокуратуры, семнадцатилетний подросток 24 января находился в компании сверстников, когда один из них принёс пневматический пистолет. Молодой человек решил похвастаться покупкой, приобретённой через интернет. Подозреваемый взял оружие посмотреть, а затем выстрелил в 16-летнего товарища. Согласно предварительной версии, на такой поступок его толкнула обида трёхмесячной давности.

Пострадавший не получил сильного ранения и отделался синяком на ноге, передаёт РИА Новости. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело о побоях, устанавливаются все детали произошедшего.