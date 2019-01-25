С. Аксенов прокатил подчиненных по дорогам, чтобы те поняли масштабы проблем

Глава республики Сергей АКСЕНОВ прокатил своих подчиненных по дорогам Симферополя, чтобы те поняли масштабы проблем с отсутствием асфальта в некоторых районах города, пишут «Аргументы недели-Крым».

Об этом он рассказал в рамках выездного совещания в Джанкое. Премьер-министр уточнил, что компанию ему составили глава администрации крымской столицы Наталья МАЛЕНКО и руководитель республиканского Минтранса Сергей КАРПОВ.

По словам АКСЕНОВА, они с новой стороны узнали Симферополь, а в частности такие районы, как Марьино, Фонтаны, Петровска балка и другие.

«Я сел за руль просто прочесал половину города вдоль и поперек, квадратно-гнездовым способом. Коллеги узнали много нового для себя. Например, что в 50% города отсутствует асфальтовое покрытие. На автомобиле высокой проходимости мы в некоторых районах – Марьино, Фонтаны, Залесская, Петровская балка – просто не могли подняться, буксовали. Что там происходит с гражданами, как туда добирается скорая или пожарный транспорт, вы себе можете представить», - сказал глава Крыма.

Руководству Джанкоя он посоветовал действовать подобным образом: объезжать все городские улицы, фотографировать их, проводить тотальную инвентаризацию и определять приоритетность по ремонту дорог.