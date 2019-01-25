Телеканал «МИР» проведет экологическую акцию

В Измайловском парке в это воскресенье, 27 января, телеканал «МИР» продолжит серию благотворительных мероприятий под общим названием «МИР дарит добро». На этот раз акция будет посвящена птицам Москвы и Подмосковья.

Сотрудники телеканала со своими семьями, орнитологи и все желающие встретятся в Измайловском парке в 12:00 возле Колеса обозрения. Их ждет лекция от орнитолога и зоозащитника Веры Пахомовой. Она расскажет о том, как помогать птицам зимой, чем их кормить, чтобы не навредить, и что делать, если вы нашли птицу, нуждающуюся в помощи.

Также после лекции гостей парка ждет познавательно-развлекательная викторина на знание пернатой фауны Москвы, самые активные участники получат памятные призы.

Телеканал заранее подготовил деревянные кормушки для птиц, которые участники акции смогут повесить в Измайловском парке, а также забрать с собой и повесить в любом другом парке или возле дома. Об этом сообщает информационно-аналитический портал mir24.tv.

«Зимой главные враги птиц – это холод и голод. Обмен веществ у птиц очень быстрый, и чтобы поддерживать высокую температуру тела в морозы, им нужно много и часто кормиться – с утра и до позднего вечера. Но из-за снега корм часто оказывается недоступен птицам. Вот тогда-то на помощь и приходят люди – развешивая кормушки и подкармливая пернатых жителей города. Я приглашаю всех желающих на акцию телеканала «МИР», – пояснила орнитолог и зоозащитник Вера Пахомова.

Также, как передает сайт Подмосковье сегодня с ссылкой на пресс-службу Управления Россельхознадзора по столице, Московской и Тульской областям, четырнадцать голубей были задержаны в аэропорту Шереметьево.