Видео, как маламут летел в самолете, стало хитом сети

Китайская авиакомпания перевозила необычного пассажира - огромную собаку породы аляскинский маламут.

Пса, спокойно сидящего на своем месте во время всего полета, сняли на видео. Маламут покорил сердца пассажиров, которые оказались с ним на одном рейсе.

Собаку разрешили взять на борт пассажиру с ограниченными возможностями. Представители авиакомпании отметили, что маламут — служебная собака. Во время рейса пес эмоционально поддерживал своего хозяина-инвалида. Для перелета собаки с хозяином был получен соответствующий сертификат.

Пассажиры не боялись, что их соседом стала большая собака, так добродушно вел себя по время рейса маламут, - сообщается на сайте издания Daily Mail.