На Южном Урале организовали ассоциацию охранных агентств

Ассоциация охранных агентств – общественная организация, которая в перспективе будет работать с социальными учреждениями области и координировать работу частных охранных агентств.

Идея создания такой организации принадлежит Александру Почкину, директору охранного агентства «Арсенал» . Вместе с единомышленниками он считает, что во многих современных охранных агентствах работают низкоквалифицированные кадры. «Дело в том, что социальные учреждения выбирают охранные агентства с помощью конкурсных процедур, - рассказывает Александр Почкин. - Почти всегда главное условия конкурса – самая низкая стоимость услуг. В результате важные объекты охраняют низковалифицированные сотрудники».

Кроме того, Александр Почкин считает, что на рынке охранных агентств большое количество нерешенных вопросов, решением которых и займется ассоциация.