Директор школы назвала неудачной шуткой видео про макароны

Директор школы №10 в Юрге Кемеровской области Людмила Сахарова прокомментировала видео снятое в школьное столовой, где девочки назвали переваренные макароны "кормом для собак". Директор полагает, что видеозапись - неудачна шутка плохо воспитанных детей. Она уверяет, что дети сняли остатки еды, а не все блюдо.

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"Это неудачная шутка детей в связи с недостаточностью воспитания. Это остатки пищи, не все блюдо, которое было подано. Они так с ней пошутили. Еда подается в надлежащем виде, все службы проверяют — Роспотребнадзор, прокуратура", - цитирует Сахарову радиостанция "Говорит Москва".

Директор отметила, что девочка, голос которой слышен за кадром, вообще не ест в школьной столовой. После публикации видео в школе № 10 города Юрги начата проверка, в том числе Следственного комитета. "С учащимися будет проведена воспитательная беседа", - пообещала директор.