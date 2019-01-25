Московским автомобилистам рекомендуют заблаговременно запастись лопатами и щетками. Подчеркивается, что вышеуказанные инструменты могут пригодиться во время обещанных сильнейших снегопадов.

Ранее синоптики сообщили, что в грядущую субботу на столицу обрушатся снегопады и метели, которые не утихнут до воскресенья, 27 января.

Водителей, которые намерены выезжать завтра и послезавтра на дороги города, призывают не превышать скорость движения и соблюдать дистанцию. Кроме того, рекомендуется не совершать резких маневров и уже сегодня положить в багажники машин лопаты и щетки, передает "Росбалт".