К сообщившему о голодных обмороках детей Кислицыну пришли следователи

Уполномоченный по правам ребёнка в Кемеровской области Дмитрий Кислицын сейчас общается с кемеровскими следователями. О том, что к кузбасскому омбудсмену, рассказавшему о голодных обмороках школьников, пришли в рабочий кабинет следователи, сообщил его помощник.

Дети сняли на видео обеды, которыми их кормят в школе - "собачий корм"

По сведениям представителя омбудсмена, правоохранители беседуют с Кислициным по поводу темы со школьными обедами. Встреча со следователями проходит в закрытом режиме, - передает 360 TV.

Планировалось, что в понедельник, 28 января, уполномоченный по правам ребёнка в Кемеровской области проведет пресс-конференцию. Но появилась информация о переносе пресс-конференции Уполномоченного: "В связи с поступлением новых обращений граждан о проблемах питания в школах и необходимостью изучения информации пресс-конференция Уполномоченного по правам ребенка в Кемеровской области Дмитрия Владимировича Кислицына переносится на более поздний срок. О дате, времени и месте проведения будет сообщено дополнительно".

Кемеровские чиновники не поверили сообщения о голодных обмороках среди школьников.

А в социальных сетях появилось видео, в котором школьники из города Юрга жалуются на еду в школьной столовой. В Instagram дети показали макароны, которые похожи на "собачий корм", и сморщенное яблоко.

Общероссийский народный фронт проверил информацию о случаях голодных обмороков детей в школах Кемеровской области, эти факты не нашли подтверждения.