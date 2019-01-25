Путин посетит Санкт-Петербург в 75-ю годовщину снятия блокады Ленинграда

Сегодня стало известно, что президент России Владимир Путин посетит Санкт-Петербург в день 75-й годовщины полного снятия блокады Ленинграда. Об этом сообщил пресс-секретарь политика Дмитрий Песков.

По словам Пескова, президент Российской Федерации примет участие сразу в нескольких мемориальных мероприятиях. Он также отметил, что этот день, который отмечают 27 января, является невероятно важным для всех россиян и персонально для Владимира Путина, передают "Известия".

Дмитрий Песков уточнил, что в настоящий момент точная программа визита российского лидера в Санкт-Петербург прорабатывается. Детали будут объявлены позднее.