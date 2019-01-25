Воронежские бюджетные традиции оказались управленческой ошибкой

Рабочий визит вице-премьера правительства России Алексея Гордеева в Воронежскую область, где он раньше был губернатором, выявил очередную глупость и алчность местных властей. Губернатор Александр Гусев выписал себе и 29 сотрудникам администрации премии за успешный приём бывшего патрона.



Общественность ещё не успела забыть, как бывшему заместителю губернатора Юрию Агибалову выделили 23 оклада в связи с уходом на пенсию. Но чиновник сразу же после увольнения, получив компенсацию, восстановился в должности. И только после публичного скандала ему пришлось таки уйти на заслуженный отдых окончательно. При этом государство ему платит пенсионную доплату 75% от оклада. А тут на тебе очередная глупость. Не успел Гордеев уехать, как посыпались премии начальникам: перенервничали, перестарались, бедные.



Инцидент со своим замом Агибаловым губернатор области Гусев уже назвал управленческой ошибкой, а премирование чиновников источник в администрации называет "бюджетными традициями". Сам вице-премьер Гордеев пока никак не откомментировал последствия своего визита. Неужели и в правительстве России такие же замечательные бюджетные традиции?



