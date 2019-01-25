В Москве в пятницу пожар произошел на 40 этаже башни башни "Федерация" в "Москва-сити". В сети появилось первое видео. Очевидцы рассказывают, что из нескольких окон одной из башен валит дым, и началась эвакуация людей.

По предварительным данным, возгорание произошло в одном из помещений на 40 этаже высотного здания, - передает РЕН-ТВ.

На сайте "КП" сообщается, что очаг возгорания находится на 62 этаже башни "Федерация". В пресс-службе столичного управления МЧС подтвердили факт ЧП. Спасатели говорят, что причиной срабатывания пожарной сигнализации стал жир, загоревшийся в кафе, расположенном на 62-м этаже небоскреба.

На место происшествия направлены все экстренные службы.