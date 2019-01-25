Эксперты сообщили о смертельной опасности памперсов для детей

В Европе прошла новость о смертельной опасности памперсов для детей. Французские эксперты выявили в подгузниках разных марок канцерогенные соединения, приводящие к онкологическим заболеваниям.

Результаты исследования опубликовало в своём отчёте агентство по здравоохранению Франции, - передает РЕН ТВ. Были проверены десятки международных марок памперсов и во всех учёные из Международного агентства по изучению рака обнаружили превышение санитарных норм глифосата.

Вещество глифосат применяется в сельскохозяйственном производстве. Как ни удивительно, но даже сами фирмы-производители подгузников не могут понять, каким образом токсичные опасные вещества попадают в состав памперсов.

Учёные предполагают, что основная угроза от подгузников с канцерогенными веществами может сказаться на здоровье человека во взрослом возрасте.

Результаты исследования, несомненно, обеспокоили родителей по всему миру. Говорят, что в Испании начинают отказывать от детских памперсов.