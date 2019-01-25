Протоирей Владимирского собора Херсонеса-Таврического пожаловался на обыски

Протоирей Владимирского собора Херсонеса-Таврического привел данные, демонстрирующие унижение мирянами божьих людей, пишут «Аргументы недели-Крым».

Выступая на собрании, инициированном депутатом Госдумы Русланом БАЛЬБЕКОМ по ситуации с платным входом на территорию музея-заповедника Херсонес-Таврический и, соответственно, в здание, расположенного на территории музея Владимирского собора, протоирей ХАЛЮТА особо отметил: «При входе на территорию заповедника осуществляется досмотр священнослужителей». Эта фраза сохранена в стенограмме заседания, которую распространила по СМИ пресс-служба депутата.

ХАЛЮТА также проинформировал депутата, что жителям Севастополя разрешено проходить на территорию музея бесплатно, а иногородним прихожанам, в том числе и беженцам с Донбасса приходится платить по 100 рублей, чтобы попасть в храм. «А летом может и до 500 рублей», - приводит утверждение ХАЛЮТЫ пресс-служба.

В конце выступления протоирей передал БАЛЬБЕКУ две тысячи письменных жалоб прихожан, обращающихся к депутату с просьбой сделать вход в музей-заповедник бесплатным.

БАЛЬБЕК, на основании услышанного и полученного, подготовил и отправил в министерство культуры России и генеральную прокуратуру депутатские запросы с требованием разобраться в правомерности взимания платы за вход в севастопольский музей.