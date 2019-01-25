В Кемеровской области дети сняли на видео еду, которую им дают в школьной столовой. Судя по видео, макароны похожи на кашу. Одна девочка, комментируя видео, сказала: "Вот и вся еда. Как собакам прям".

Мальчик показал, что макароны можно намазывать на хлеб. Дети говорят, что платят за такую еду по 60 рублей. Подростки - ученики средней школы №10 в Юрге Кемеровской области - выложили видео в социальной сети Instagram, - сообщает РЕН-ТВ. Детский омбудсмен Дмитрий Кислицын несколько дней назад заявил, что в школах Кемеровской области падают в голодные обмороки из-за того, что у родителей нет денег. Уполномоченный по правам ребенка в Кемеровской области предложил организовывать в школах бесплатное питание. Это сообщение вызвало широкий резонанс. В регионе прошли проверки. Заместитель губернатора Кемеровской области Елена Пахомова заявила, что голодных детей в школах региона не выявлено.