Начались голодные детские обмороки. Что дальше?

Кемеровские школьники падают в голодные обмороки, лицезрея, как другие дети едят. Этот факт получил официальное подтверждение. И наверняка подобное положение не только в этом регионе, если копнуть поглубже и прислушаться к соцсетям.



Кемеровский детский областной омбудсмен Дмитрий Кислицын объезжает в настоящее время школы по всей области. Учителя и директора умоляют его не называть их заведения в публичных отчётах. Но от этого детям то не станет сытнее. И заметьте, происходит это не в голодной Африке и не в неурожайный 1921 год, а в XXI веке, в богатейшей стране мира.



Из-за социального расслоения общества произошла страшная катастрофа, когда в стране на питание детей родители не могут выделить 50 рублей в день. У кого-то нет работы, кто-то закредитован, кто-то просто пьёт. Но дети то хотят есть, это же не прихоть, это жизненная необходимость. И питаться они должны так же качественно, как и их ровесники из благополучных семей, а не одной гречкой.



Председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предлагает министру образования России Ольге Васильевой ввести во всех школах бесплатное питание для детей. Ну, допустим, удастся решить эту проблему с детьми - начнут падать в голодные обмороки учителя? Как-то люди должны выбраться из постоянного кризиса и думать не о хлебе насущном, а о глобальных вопросах.



