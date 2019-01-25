В Москве подожгли подростка, он госпитализирован в критическом состоянии

В Москве в четверг, 24 января, вечером в одну из больниц привезли 15-летнего подростка с сильнейшими ожогами. Школьник находится в критическом состоянии. Юноша смог рассказать, что на улице Берзарина неизвестные облили жидкостью и подожгли.

Школьник госпитализирован с ожогами 98 процентов поверхности тела, - сообщается на сайте "МК".

По инциденту, случившемся на северо-западе столицы, проводится проверка.