В Москве подожгли подростка, он госпитализирован в критическом состоянии
25 января 2019, 11:30 [ «Аргументы Недели» ]
В Москве в четверг, 24 января, вечером в одну из больниц привезли 15-летнего подростка с сильнейшими ожогами. Школьник находится в критическом состоянии. Юноша смог рассказать, что на улице Берзарина неизвестные облили жидкостью и подожгли.
Школьник госпитализирован с ожогами 98 процентов поверхности тела, - сообщается на сайте "МК".
По инциденту, случившемся на северо-западе столицы, проводится проверка.