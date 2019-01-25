«Пророчество Нострадамуса» о войне России и Японии в 2019-м опубликовали в СМИ

Появилось приписываемое Нострадамусу пророчество, в котором прогнозируется война России и Японии в 2019 году. Соответствующий материал опубликовали на страницах отечественных интернет-СМИ.

Французский астролог предсказал, что в 2019-м начнется масштабный вооруженный конфликт, который должен продлиться в течение двадцати семи лет. Государства, вовлеченные в данное противостояние, вместе с войной потрясут природные бедствия.

Интерпретаторы пророчеств Нострадамуса, на которых ссылается издание VistaNews, уверены, что астролог имел в виду Россию и Японию. Из процитированной заметки следует, что боевые действия между странами могут начаться после неудачного завершения переговоров по вопросу заключения мирного договора. Препятствием для его подписания являются разногласия Москвы и Токио по поводу территориальной принадлежности Курильских островов.