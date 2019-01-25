Депутат помог челябинской школе получить автобус

Депутат Госдумы РФ Анатолий Литовченко помог челябинской школе № 108 получить новенький автобус. Он используется для доставки детей на занятия технологией в учебно-производственный комбинат на улице Харлова.

Как подчеркивает руководитель образовательного учреждения Людмила Шмакова, депутат смог убедить министерство образования, что автобусы необходимы не только школам в сельской местности. Ежедневно транспортом пользуется 450 челябинских ребят.

Как сообщает агентство Полит74, всего в регион поступило девять новых автобусов, которые распределены между школами Челябинска, Аши, Саткинского, Каслинского и Сосновского районов. Все они оснащены системой ГЛОНАСС, чтобы наблюдать за движением транспорта в реальном времени и вовремя оказать детям помощь в чрезвычайной ситуации.