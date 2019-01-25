Владимир Жириновский: У нас радостное настроение

Владимир Вольфович Жириновский числится в ряду самых узнаваемых личностей на планете. Известность бывает разная, но г-н Жириновский принадлежит к числу интригующих знаменитостей. Действительно, любое появление «в свете», на депутатской трибуне, любое интервью обсуждают все! Это интересно! Нашему спецкору в странах Прибалтики удалось побеседовать с Владимиром Вольфовичем. О чем? О России, о региональных выборах 2018, о президенте РФ, и, конечно, о Латвии.

- Владимир Вольфович, какое настроение у вашей партии после региональных выборов 2018?

- У нас радостное настроение: наш кандидат победил во втором туре во Владимирской области, и не только там кандидаты от нашей партии стали губернаторами – Смоленск, Владимир, Хабаровск. У нас три губернатора. И на Дальнем Востоке наш кандидат получил второе место, но мог бы и быть первым. Огромные ресурсы были брошены на этого прокремлевского депутата Кожемяко. Там делали невозможное: перенесли столицу Дальнего Востока. Да! Вместо Хабаровска столицей стал Владивосток. Хотя никакой нужды в этом не было. Еще дали пенсии, какие-то дополнительные выплаты, помощь детям войны и т.д. Большие ресурсы были вложены, чтобы протащить «своего» Кожемяко. Если бы были равные условия, то мы вполне бы победили в 10-15 регионах.

- Владимир Вольфович, нет секрета, что авторитет президента Владимира Путина огромный в РФ. На ваш взгляд, было ли давление на выборах от администрации президента России? Ваше мнение и ощущение.

- Оно постоянно. И совершенно необязательно давление. Например, ТВ каналы, на выборах, показывали кандидатов «власти», а у нас нет такой большой возможности. Недавно я высказался по поводу «Курил» - ТВ ничего не показали. Когда были крещенские купания, то показывали, например, Валуева из «Единой России», а нашего губернатора из Владимирской области Сипягина не показали. А у нас и губернаторы, и сенаторы принимали участие в крещенских купаниях. Просто неравные условия: не имеем большого доступа на ТВ, радиоканалы и т.д. Если бы имели возможности, то от нас было бы уже 150 депутатов в Государственной Думе, 30-40 губернаторов и 2-3 министра.

- Владимир Вольфович, всегда хотела спросить: ваши выступления всегда очень яркие и запоминающиеся. Если откровенно, то как к ним относятся в Государственной Думе? Нет ли, простите, «подколок», нареканий?

- Нет! Относятся нормально. Бывает, что завидуют, но я же никому дорогу не перебегал! Мы чувствуем себя свободно и говорим открыто. Говорим то, что думаем, то, что считаем нужно. В этом плане нам легче, чем другим партиям: за «Единой Россией» стоит Кремль, за «коммунистами» - Карл Маркс и Брежнев. А за нами мы сами стоим! Поэтому наши выступления так нравятся избирателям.

- Владимир Вольфович, еще «личный» вопрос: как вы относитесь к президенту Владимиру Путину? Вы можете, например, свободно поговорить с ним, что-то обсудить?

- У нас сугубо рабочие отношения. Мы встречаемся раз в год, я высказываюсь, а президент слушает. Иногда отвечает, но мало. Никто нашей партии поддержки не оказывает. И в Государственной Думе принимаются законы, которые выдвигает «Единая Россия». Если от нее поступило предложение – примут! Нам в этом плане гораздо труднее. «Рулит» одна партия.

- Владимир Вольфович, конечно, хочу вас спросить о Латвии. Ваше мнение о ситуации в Балтии, в Латвии.

- Я хорошо знаю Прибалтику. В Риге у меня живет приятель. Еще в 60-х мы путешествовали по Балтии: Эстония, Литва, Латвия. Чистые, западные страны. И мне даже хотелось что-то сказать на местном языке, потому что меня никто не заставлял. А что творится сейчас? Вам навязывают другой язык. Заставляют думать и говорить на нем. Насильственно. А из этого ничего хорошего не получится. В Латвии, например, большой процент русскоговорящих. В городе Даугавпилсе, например. И нужно думать о них!

- Владимир Вольфович, как Россия относится к латвийским СМИ? Есть ли планы у России насчет прессы Прибалтики? Возможно, более тесное сотрудничество, например.

- Мы всегда открыты к диалогу с Латвией! Но вы же сами не хотите с нами встречаться. Пожалуйста, и с прессой встретимся, и вашими депутатами. Но вы же не приезжаете к нам!

- Неправда ваша, Владимир Вольфович, я же спецкор в странах Прибалтики! И я всегда с удовольствием прошу у вас интервью!

- Ну мы вас знаем! А других? Помню, что звонили из Даугавпилса, с местного радио…Было интервью. Да и редко на ТВ встречаемся с вашими депутатами. Недавно была Татьяна Жданок. А кто еще? Мы готовы к открытому диалогу и встречам.

- Благодарю, Владимир Вольфович, за интервью.