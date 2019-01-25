Минобороны рассекретило уникальные бумаги к 75-летию снятия блокады Ленинграда

Минобороны рассекретило архивные документы к 75-й годовщине снятия блокады Ленинграда. Соответствующую информацию предоставили в департаменте информации и массовых коммуникаций ведомства.

В частности, раскрыто постановление Военного совета Ленинградского фронта о строительстве "Дороги жизни" – пути через Ладогу. В документе указан порядок и сроки работ по осуществлению перевозок людей и ресурсов по поверхности озера в зимнее время, а также в период навигации. Можно увидеть схемы трасс ледовых дорог и водных путей.

Кроме того, опубликована мультимедийная документальная подборка, в которой содержатся отчеты о действиях экипажей субмарин, выполненных задачах и схемах передвижения подводных лодок.

Ознакомиться с документами в полном объеме можно здесь.

Напомним, блокада Ленинграда началась 8 сентября 1941 года и продолжалась до 27 января 1944 года.