Минобороны рассекретило уникальные бумаги к 75-летию снятия блокады Ленинграда
25 января 2019, 10:05 [ «Аргументы Недели» ]
Минобороны рассекретило архивные документы к 75-й годовщине снятия блокады Ленинграда. Соответствующую информацию предоставили в департаменте информации и массовых коммуникаций ведомства.
В частности, раскрыто постановление Военного совета Ленинградского фронта о строительстве "Дороги жизни" – пути через Ладогу. В документе указан порядок и сроки работ по осуществлению перевозок людей и ресурсов по поверхности озера в зимнее время, а также в период навигации. Можно увидеть схемы трасс ледовых дорог и водных путей.
Кроме того, опубликована мультимедийная документальная подборка, в которой содержатся отчеты о действиях экипажей субмарин, выполненных задачах и схемах передвижения подводных лодок.
Ознакомиться с документами в полном объеме можно здесь.
Напомним, блокада Ленинграда началась 8 сентября 1941 года и продолжалась до 27 января 1944 года.