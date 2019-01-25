Стала известна дата похорон правозащитницы Людмилы Алексеевой

В пятницу, 25 января, известно, когда состоятся похороны правозащитницы, председателя Московской Хельсинкской группы Людмилы Алексеевой. Женщина скончалась на 92-м году жизни 8 декабря прошлого года.

Прах правозащитницы будет захоронен 6 апреля на кладбище Рок-Крик в Вашингтоне. Соответствующую информацию предоставил настоятель вашингтонского собора святого Иоанна Предтечи Русской православной церкви заграницей протоиерей Виктор, передает ТАСС.

Священнослужитель отметил, что на прошлой неделе с ним связался сын Алексеевой Михаил. Они договорились о проведении траурной церемонии.