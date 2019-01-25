Ведущие эксперты по экологии проведут форум в Челябинске

Весной 2019 года в Челябинске пройдет федеральный экологический форум, на котором ведущие эксперты обсудят вопросы улучшения качества атмосферного воздуха и новую систему обращения с твердыми бытовыми отходами. Информацию о проведении форума подтвердил сенгодня, 25 января, депутат Госудмы Владимир Бурматов на встрече с Сергеем Филичкиным, директором газет «Вечерний Челябинск» и «Южноуральская панорама».

Владимир Бурматов отметил, что в 2019 году на программу по улучшению экологической ситуации в Челябинской области выделена рекордная по отношению к другим периодам сумма – 14 миллиардов рублей. Большая часть этих средств будет направлено на снижение выбросов крупными промышленными предприятиями. Причем, реализация программы предполагает инвестиции в размере 60 миллиардов рублей, поэтому основную часть должны вложить сами промышленники. В первую очередь, на установку счетчиков – автоматических систем контроля вредных выбросов и сбросов в воду.

Депутат также сообщил, что в этом году стартовал проект «Чистая страна», участие в котором будут принимать до 500 российских общественных организаций.