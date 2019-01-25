В Якутии, в Чите появились сообщения об угрозе минирования школ и больниц

В России в разных регионах началась волна сообщений об угрозе минирования административных зданий и социальных объектов: школ, детсадов, больниц, торговых центров. Так сегодня в Иркутске, Чите, Якутии после анонимных угроз проводились эвакуации.

В Бурятии сотрудников мэрии Улан-Удэ, правительства и парламента Бурятии эвакуировали из-за сообщения о "минировании". По данным экстренных служб региона, сообщения проверялись, в зданиях работали кинологи.

Ранее сегодня экстренные службы начали проверки после сообщений о "минировании" учебных заведений в Благовещенске и Иркутске.

По данным ФСБ, в Якутии силовики проверяют порядка 30 сообщений о "минировании", которые поступили на официальные электронные адреса учреждений образования, здравоохранения и муниципальной власти республики, - передает РИА Новости.

Иак саперы и кинологи около часа искали в здании мэрии Якутска взрывное устройство. Ничего не было обнаружено.