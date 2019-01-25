10 советов: как общаться с врачом, чтобы получить качественное лечение

Пациентам на приеме у врача необходимо с доктором общаться правильно, чтобы получить качественную помощь медика. 10 советов, как общаться с врачом, чтобы вас качественно лечили, включил в памятку для пациентов московский доктор Ярослав Ашихмин, - сообщается на сайте kp.ru.

1. Придите на прием к врачу заранее, за 10 минут. Время - это самое ценное, что есть у людей.

2. Возьмите с собой выписки о вашем состоянии здоровья и анализы. Как правило, врачам интересны справки о текущем состоянии здоровья за последний год. Если у вас хроническая болезнь, диагнстированная несколько лет назад, можно принести справки наиболее серьезных обследований последних 3 - 5 лет. Если вы идете к кардиологу, ему могут потребоваться и выписки из инфекционной больницы, и заключения лора, и гинеколога. Так что возьмите справки и анализы, описывающие все области вашего здоровья.

3. Возьмите список всех лекарств, которые вы принимаете, и биодобавок, включая витаминные комплексы, которые вы принимаете и принимали в течение последних месяцев. Непременно укажите дозы.

4. Перечислите на листе бумаги свои аллергии, случаи непереносимости лекарств и перенесенные заболевания.

5. Не грузите врачей лишней информацией.

6. Когда доктор назначает препарат для приема «длительно» или «постоянно», это значит, что лекарство нужно принимать именно постоянно.

7. Прямо спросите, как с врачом поддерживать контакт после приема. Можно ли писать ему в мессенджеры, на почту, когда удобно звонить.

8. Задавайте вопросы: «Есть ли лечение лучше? Можно ли еще что-то сделать?».

9. Будьте готовы к тому, что если вы очень эмоционально относитесь к симптомам, вам может быть рекомендована консультация психиатра или психотерапевта дополнительно к лечению у кардиолога и гастроэнтеролога.

10. Требуйте разъяснений, если вам что-то непонятно. До упора. Не уверены в словах врача? Обратитесь к другому доктору за вторым мнением.

И еще доктор отметил, что очень желательно перед визитом к врачу принять душ с мылом или гелем для душа.



Отметим, эти рекомендации подойдут не только при визитах к врачам за плату, но и при лечении в районных поликлиниках и больницах по полису ОМС.