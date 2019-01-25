Южноуральские ЧОП объединились в Ассоциацию

Ассоциация частных охранных предприятий появилась в Челябинской области. В ее состав вошли организации, которые предоставляют услуги по охране и безопасности различных объектов.

Как сообщает агентство «Полит74», согласно Уставу этой организации, цель Ассоциации – некоммерческая, ее деятельность не связана с извлечением прибыли. При этом руководители ЧОПов заявили о своей активной гражданской позиции. Они намерены координировать деятельность всех предприятий своего профиля, а также отстаивать профессиональные интересы коллег.

Деятельность Ассоциации частных охранных предприятий направлена на повышение уровня качества предоставляемых услуг. В организацию можно будет обращаться с жалобами на некачественную работу ЧОП, и они будут рассмотрены в соответствии с текущим законодательством.

Охранные предприятия намерены принимать участие в проведении государственной политики, регулирующей деятельность ЧОП. При этом работа нового объединения направлена на повышение уровня защиты населения, объектов государственной, муниципальной и частной собственности от преступных посягательств, противодействие терроризму. Особое внимание представители ЧОП намерены уделить размещению заказов на выполнение работ по монтажу пожарно-охранных сигнализаций.

Одним из инициаторов создания организации стал учредитель группы охранных предприятий «Арсенал» Александр Почкин. Он поясняет, что охранные агентства столкнулись с ситуацией, при которой договоры на охрану различных социальных объектов выигрывают фирмы, предлагающие самую низкую цену. При этом они не могут позволить себе нанять квалифицированный персонал в связи с низкой оплатой труда. Таким образом мотивации у работников к добросовестному выполнению обязанностей не имеется.