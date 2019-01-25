В Челябинске похищение канализационных труб грозит экологической катастрофой. По данным челябинской мэрии, злоумышленники украли девять километров канализационных труб, ведущих из Металлургического и Курчатовского районов Челябинска к очистным сооружениям.

В мэрии Челябинска объяснили, почему похищение канализационных труб грозит экологической катастрофой:

эта дублирующая "ветка", которая должна спасти Челябинск от экологической катастрофы при серьезной коммунальной аварии, сообщается на сайте URA.RU. Одна авария — и треть Челябинска зальют фекалии.

Один из челябинский чиновников рассказал, что с 20 июня 2018 года установлено пять фактов воровства чугунного и стального коллекторов. По этим преступлениям озбуждены уголовные дела. В полицию переданы фото и видео автомобилей преступников, данные свидетелей, адреса металлоприемок, куда сдавали трубы. По сведениям сотрудника адмнистрации Челябинска, по цене металлолома трубы стоили 81 млн рублей. В мэрии удивлены, что до сих пор подозреваемые не установлены. А для восстановления нужно купить новые трубы, и на это нужно гораздо больше денег.

В МУП "Производственное объединение водоснабжения и водоотведения", на балансе которого находятся коллекторы, подтвердили воровство "двух крупных магистралей напорных коллекторов системы канализации". В организации предупредили, что под угрозой находится жизнедеятельность целого города". В пресс-службе управления МВД по Челябинску сказали, что расследование дел продолжается.