На Москву надвигается самый мощный снегопад года

Синоптики предупреждают, что на Москву стремительно надвигается самый мощный снегопад года. Предполагается, что уже в субботу жителей столицы испытает на прочность атмосферный фронт с юго-запада.

В городе ожидаются снегопады и метели, существенно усилится ветер, а температура воздуха повысится до минус 7 – минус 9 градусов, передает центр "Фобос".

Снегопад, который завтра обрушится на Москву станет самым продолжительным и мощным за этот год – он будет идти в течение двух выходных дней. Не исключено, что в субботу и воскресенье в столице выпадет до 20 миллиметров осадков. До этого сильный снег был зафиксирован в городе 6 декабря прошлого года – тогда выпало 10 миллиметров осадков.