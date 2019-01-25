Названы продукты, помогающие укрепить иммунитет

Ученые из Лондонского университета королевы Марии провели ряд исследований и выявили продукты, которые позволяют быстро и эффективно укрепить иммунитет, не используя лекарственные препараты.

На первом месте в списке значится шалфей, известный своими антибактериальными, противовоспалительными и антиоксидантными свойствами, сообщает Daily Mail. Далее следует бузина, которая позволяет быстро справиться с простудой и гриппом. Следом идут апельсины, свекла, помидоры, баклажаны, батат и арбузы.

Кроме того, прекрасно поддерживают иммунитет чеснок, куркума, орегано и имбирь. Специалисты также рекомендуют чаще пить свежевыжатые овощные и фруктовые соки.