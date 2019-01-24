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Количество преступлений в Москве уменьшилось на четверть с 2010 года

24 января 2019, 20:33 [ «Аргументы Недели» ]

Количество преступлений в Москве уменьшилось на четверть с 2010 года
фото: globallookpress.com

Показателями снижения уровня преступности, которые продемонстрированы в Москве, мог бы гордиться любой город мира. Такое заявление на расширенном заседании коллегии столичного ГУ МВД сделал мэр Сергей Собянин.

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С 2010 года число погибших в ДТП в Москве снизилось на 40%

По словам градоначальника, работа правоохранителей особенно заметна, если сравнить последние показатели с 2010 годом. Так число преступлений в Москве сократилось на четверть. Количество убийств, грабежей, квартирных краж, угонов автомобилей снизилось в разы.

2018-й стал своеобразным тестом для столичных служб: в этом году состоялись выборы президента России и мэра, летом на чемпионат мира по футболу приехали тысячи болельщиков. Как заметил Собянин, после ряда поединков на улицы выходило более миллиона человек. Несмотря на это, город работал в нормальном режиме. Полицейские четко выполняли свои обязанности и обеспечивали безопасность.

Начальник Главного управления МВД России по Москве Олег Баранов сообщил в ходе заседания, что в настоящее время раскрываемость тяжких и особо тяжких преступлений находится на самом высоком уровне за последние десять лет. В городе снизилось число зарегистрированных убийств, фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, разбоев и грабежей.

Помочь правоохранителям в раскрытии преступлений должна система распознавания лиц. К ней подключат большинство камер, которые установлены на территории Москвы. Сергей Собянин выразил надежду на то, что данная система продемонстрирует свою эффективность.

 

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