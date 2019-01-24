Владимир Ефимов сообщил о заключении самого крупного крупного инвестконтракта

О самой удачной форме государственно-частного партнерства рассказал заммэра Москвы,руководитель Департамента экономической политики и развития столицы Владимир Ефимов. Речь идет о СПИК – специальном инвестконтракте.

Соглашение между инвестором и государством при участии Москвы было подписано недавно. Контракт между ПАО «АВТОВАЗ» и Министерством промышленности и торговли РФ рассчитан на 10 лет, автоконцерн готов вложить около 70 млрд рублей.

При этом Москва предоставляет ряд государственных льгот и мер поддержки, а в результате получает финансовые вложения и новые рабочие места. Согласно контракту, в столице будет развиваться выпуск линейки автомобилей концернов «Рено Россия», «Мицубиси Моторс Рус» и «Лада Ижевск». Также оговорена экспортная часть торговли российскими автомобилями.

По словам генеральногодиректора Renault Россия Андрея Панкова, запланирован запуск серийного производства на Московском заводе Renault новой модель RenaultArkanaв 2019 году. Владимир Ефимов, заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений, подчеркнул: «В Москве создана и функционирует система поддержки инвестиций в промышленность и сектор высоких технологий». Он рассказал, что налоговая нагрузка в ряде случаев снижается на 17%, существуют льготы по налогу на прибыль, имуществу, земельному налогу. До 10 лет может действовать льгота по арендной плате за землю. Все это позволяет получить большую финансовую отдачу от инвестиций: «Специальные инвестиционные контракты - это одна из самых удачных форм государственно-частного партнерства», - отметил Владимир Ефимов.