Захарова прокомментировала идею Чубайса поменять ее местами с Бузовой

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала предложение главы «Роснано» Анатолия Чубайса поменять ее местами с ведущей «всероссийской телестройки» Ольгой Бузовой. Чубайс предлагает заменить Захарову на Бузову

Анатолий Чубайс выдвинул эту «блестящую» идею в недавнем интервью, прозвучавшем в радиоэфире. Он предложил сделать официальным представителем МИД РФ теледиву Ольгу Бузову, а Марии Захаровой посоветовал «развиваться в направлении шоу-бизнеса» - например, занять место Бузовой в реалити-шоу.

«Я не знала, что Анатолий Борисович смотрит «Дом-2», - ответила Мария Захарова, комментируя эту идею в своем фейсбуке.

«Сдали нервишки у Чубайса», - прокомментировали пользователи сети и, в свою очередь, предложили главе «Роснано» множество интереснейших вакансий. Ранее Анатолий Чубайс признал себя побежденным в дискуссии с Марией Захаровой о причинах бедности населения такой богатой страны, как Россия.