Дилера с запрещенными веществами задержали на трассе в Подмосковье
24 января 2019, 17:30 [ «Аргументы Недели» ]
Как сообщили в пресс-службе областного главка МВД, более семисот граммов «спайса» нашли сотрудники полиции в машине двадцативосьмилетнего жителя Ростовской области на трассе М-4 «Дон» в Подмосковье.
Автомобиль остановили на 111-м километре автодороги, передает сайт Подмосковье сегодня.
«В ходе досмотра транспортного средства обнаружено 20 запаянных пакетов с так называемым «спайсом», общей массой более 700 граммов», - рассказали в ведомстве
Также, как пишет Телеинформ, в Иркутской области в 2018 году совместно с правоохранительными органами было изъято 3,4 тысячи незаконных сим-карт.