Дилера с запрещенными веществами задержали на трассе в Подмосковье

Как сообщили в пресс-службе областного главка МВД, более семисот граммов «спайса» нашли сотрудники полиции в машине двадцативосьмилетнего жителя Ростовской области на трассе М-4 «Дон» в Подмосковье.

Автомобиль остановили на 111-м километре автодороги, передает сайт Подмосковье сегодня.

«В ходе досмотра транспортного средства обнаружено 20 запаянных пакетов с так называемым «спайсом», общей массой более 700 граммов», - рассказали в ведомстве

Также, как пишет Телеинформ, в Иркутской области в 2018 году совместно с правоохранительными органами было изъято 3,4 тысячи незаконных сим-карт.