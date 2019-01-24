Проекты, нужные людям

В кубанской столице состоялась XXXI конференция Краснодарского регионального отделения партии «Единая Россия». В ней приняла участие большая группа депутатов ЗСК.

В ходе конференции избрали секретаря регионального отделения партии, региональный политсовет и его президиум. В работе также участвовали члены Совета Федерации Владимир Бекетов и Алексей Кондратенко, депутаты Госдумы, вице-губернатор Кубани Алексей Копайгородский, заместитель руководителя Межрегионального координационного совета партии в Южном федеральном округе Виктор Дерябкин, координаторы, руководители и члены общественных советов партийных проектов, представители местных исполкомов партии, секретари первичных отделений, СМИ.

В холле состоялась подготовленная первичными отделениями партии презентация социально значимых для поддержки жителей и развития местных территорий проектов.

Например, проект краснодарской первички «От Земли до Луны» нацелен на развитие творческого потенциала детей с ограниченными физическими и материальными возможностями. В Тбилисском районе дан старт проекту «Белая акация», который направлен на использование возможностей театра в сельской местности для совершенствования воспитательной функции семьи, восстановления эмоциональной и духовной связи родителей с ребенком. Проект «Мы вместе!» первичного отделения в Мостовском районе призван популяризировать организацию туристических походов патриотической направленности, а партийный проект «Юный фермер» – помочь ребятам из Крыловского района со школьной скамьи учиться организации собственного бизнеса «на земле».

«Мы готовы поддерживать проекты первичек и на региональном, и на федеральном уровнях. Такие проекты нужны людям – они приносят пользу обществу, наиболее уязвимым категориям граждан, которые нуждаются в особенной поддержке», – сказал в ходе мероприятия первый вице-спикер ЗСК Николай Гриценко.

На конференции единороссы приняли решение запустить новый региональный проект «Политический лидер Кубани». Его главной целью является вовлечение активных молодых людей с ярко выраженной гражданской позицией в работу первичных и местных отделений «Единой России». Руководителем проекта стал заместитель секретаря регионального отделения партии, член Совета Федерации Владимир Бекетов.

Далее делегаты конференции путем тайного голосования секретарем Краснодарского регионального отделения «Единой России» избрали Николая Гриценко. В региональный политсовет вошли сто человек – это секретари первичных отделений, депутаты всех уровней, координаторы партийных проектов. Обновился и президиум – в него включены имеющие богатый политический опыт 15 партийцев, в числе которых пять депутатов ЗСК.