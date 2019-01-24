Родившим после 30 лет деньги не нужны, заявили в Новгородской облдуме

Женщинам, родившим первого ребенка после тридцати лет, деньги уже не нужны, заявила председатель Новгородской областной думы Елена Писарева, выступая сегодня на заседании местной облдумы.

Сегодня на заседании Новгородской областной думы рассматривался вопрос об утверждении регионального капитала «Первый ребенок». Согласно законопроекту, жительницы Новгородской области, родившие первенца до 29 лет, смогут получить целевую денежную выплату в размере 100 000 рублей после того, как малышу исполнится полтора года. Эти деньги можно будет потратить на улучшение жилищных условий.

«Мы с вами четко должны понимать, что уже после тридцати лет женщина понимает, что ей и деньги уже не нужны, а нужен малыш, которого она будет любить», - высказалась председатель Новгородской областной думы Елена Писарева в ходе дискуссии об ограничении возраста женщин, которые могут претендовать на эту выплату.

Позже чиновница пояснила свое заявление: «Для женщин после тридцати лет финансовая составляющая не имеет первостепенного значения. Это та категория населения, которая очень ждет этого малыша. Для этих женщин самое главное – желание стать мамой», приводит ее слова «Газета.ру».

Законопроект о региональном капитале был принят большинством голосов. Возрастные ограничения объяснили возможностями регионального бюджета, поясняет портал Novgorod.ru.