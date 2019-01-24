"Хирургическое вмешательство" в севастопольский ландшафт продолжается

Севастопольцы одобрили проект строительства ландшафтного парка досуга и спорта у горы Гасфорта, отданной в арену «Ночным волкам». Жители города предложили построить там соответствующую инфраструктуру для предводителя мото-клуба Александра ЗАЛДОСТАНОВА, известного под прозвищем Хирург, пишут «Аргументы недели-Крым».

Такое сообщение накануне распространила пресс-служба городского правительства. По словам Марии ЛИТОВКО, руководителя приоритетного проекта «Балаклава», севастопольцы весьма активно вносили предложения по дополнительным элементам озеленения, особенностям ландшафтного дизайна, а также обустройству фестивальных площадок. Так, в частности, по словам ЛИТОВКО, горожане предложили разместить на территории гостиничный комплекс.

По словам руководителя проекта «Балаклава», все предложения были направлены исполнителям по разработке концепции для рассмотрения. ЛИТОВКО пообещала, что они будут учтены при реализации мероприятий по развитию ландшафтного парка досуга и спорта.

Напомним, что концепция ландшафтного парка досуга и спорта на земле, отданной в аренду «Ночным волкам», была представлена в декабре прошлого года на заседании Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам. Предполагается, что на горе Гасфорта появится общественное пространство, имеющее площадь около 300 га.