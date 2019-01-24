Челябинцы заметили позитивные изменения в благоустройстве города

Социологический опрос на тему: «Какие изменения в жизни города вы бы отметили?» провели социологи челябинского филиала РАНХиГС. Удалось опросить 700 респондентов в возрасте от 18 до 41 года.

По результатам исследований выяснилось, что большинство опрошенных (41,7%) позитивно оценили работы, которые проводились в прошлом году по благоустройству города. На первом месте – озеленение улиц, модернизация парков, скверов и общественных пространств. На втором – строительство дорог, на третьем – большое количество проведенных культурно-массовых и спортивных мероприятий. Около 5 процентов опрошенных увидели позитивные изменения в наведении общественного порядка, работе городского транспорта.

Социологи отметили, что еще 41% опрошенных вообще не увидели улучшений по благоустройству города. К этой категории относятся люди старше 50 лет,