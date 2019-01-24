Житель Симферополя сам засыпает песком глубокие ямы посреди дороги

Растаявший снег оголил множество новых и старых ям на дорогах Симферополя, в том числе и на центральных улицах. Одну из таких ям чуть ли не на ходу решил засыпать местный житель, пишут «Аргументы недели-Крым».

Соответствующее видео набирает популярность в социальных сетях. На ролике видно, как мужчина, ехавший по улице Гоголя, завернул на улицу Героев Аджимушкая и внезапно остановился. Выйдя из машины, он достал приготовленное заранее ведро с песком и камнями и высыпал содержимое в глубокую яму посреди дороги. Немного притоптав камни он быстро вернулся в авто и продолжил движение.

Судя по комментариям, оставленным под видеозаписью, горожане поддержали действия водителя. Жители крымкой столицы с возмущением сообщают, что яме, которую засыпал мужчина, уже несколько лет, и ремонтировать ее никто не собирается, хотя находится она в самом центре Симферополя.

«Езжу каждый день по этой улице. Этой яме уже несколько лет. Властям плевать. Духовной семинарии, которая находится справа, тоже дела нет. Они все на джипах»,- написал один из местных жителей.

Другие пользователи не упустили случая подшутить над ситуацией с ремонтом дорог: «Если все будем с тазиком камней ездить, может и самостоятельно починим дороги в Симферополе», «Теперь в машине: аптечка, огнетушитель, мешок со щебнем...», «Красавчик! Эта яма почти как достопримечательность...».