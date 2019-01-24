В Ижевске задержан охранник гипермаркета за попытку кражи 6,5 миллиона рублей

Как передала официальный представитель МВД России Ирина Волк, СУ УМВД России по г. Ижевску возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 3 статьи 161 УК РФ. Так, 32-летний инспектор отдела безопасности гипермаркета подозревается в попытке воровства крупной суммы денег.

Злоумышленник в парике и медицинской маске вошел в служебное помещение магазина и вырвал у работницы сейф-пакет с деньгами в сумме свыше 6,5 миллиона рублей.

Денежные средства были подготовлены для инкассации, отмечает сайт Министерства Внутренних Дел Российской Федерации.

К счастью, сотрудники частного охранного предприятия вовремя успели и забрали похищенное у грабителя, однако тот скрылся.

Спустя какое-то время грабитель все-таки был задержан.