Руководитель приюта для собак заключён под стражу

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, руководитель приюта для собак, которого обвиняют в жестоком обращении с животными, был заключен под стражу на 2 месяца.

Ранее стало известно, что следственным отделом МО МВД России «Благовещенский» расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 245 УК РФ.

Так, руководитель приюта был задержан сотрудниками уголовного розыска после возвращения из-за границы, передает Министерство Внутренних Дел Российской Федерации.