На территории известной турбазы в Крыму нашли немецкую авиабомбу времен ВОВ

Недавно на территории турбазы им. А.В. Мокроусова, пользующейся большой популярностью у жителей и гостей Севастополя в теплое время года, обнаружили немецкую авиабомбу времен Великой Отечественной войны SD-50. Завтра, 25 января, будут проводиться работы по ее обезвреживанию, пишут «Аргументы недели-Крым».

Как сообщает пресс-служба МЧС города Севастополя, боеприпас был найден в момент проведения ремонтных работ. Перевозить авиабомбу опасно, решено уничтожить ее прямо на месте обнаружения. По этой причине с 9 часов утра и вплоть до окончания соответствующих работ на территории турбазы будет прекращен ремонт и произведена эвакуация персонала. Территория будет оцеплена сотрудниками полиции и Росгвардии. На месте проведения работ будет дежурить машина «Скорой помощи».

Возможный радиус разлета осколков данного боеприпаса составляет 600 метров. В свзязи с этим сотрудники МЧС просят горожан, проживающих на прилегающей территории, на период проведения работ по обезвреживанию авиабомбы воздержаться от передвижения в сторону опасной зоны.