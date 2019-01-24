С 2010 года число погибших в ДТП в Москве снизилось на 40%

Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на территории Москвы сократилось с 2010 года на 40%. Соответствующая статистика приведена в материалах пресс-службы мэра и правительства столицы, подготовленных к расширенному заседанию коллегии ГУ МВД России по Москве. В мероприятии принял участие градоначальник Сергей Собянин.

В материалах, предоставленных «Аргументам недели», отмечается, что московским властям и Госавтоинспекции удалось достичь хороших результатов в сокращении аварийности. Помимо числа погибших в ДТП, снизилось количество раненых (на 23%) и происшествий с пострадавшими (на 22%).

Ранее Сергей Собянин передал столичным полицейским 16 мобильных криминалистических лабораторий, созданных на базе автомобилей Volkswagen. Собянин выразил надежду, что использование современного оборудования, к которому, в частности, относятся квадрокоптеры и лазерные аппараты для определения расстояния, позволит сократить до одного часа продолжительность необходимых мероприятий и перекрытия движения вследствие тяжелых ДТП в Москве.