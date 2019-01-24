В Москве в Историческом музее не могут найти икону, "спасшую Россию от чумы" - уникальный древний список Шуйско-Смоленской иконы Божией Матери. О краже иконы пишут сегодня СМИ. В Историческом музее по факту исчезновения иконы сделали официальное заявление.

Икона "Богоматерь Смоленская Шуйская" (Вологда, XVI в.) была показана в Мурманском художественном музее.

В августе 2018 года святыня вернулась в фонд древнерусской живописи Исторического музея. В начале декабря 2018 года при подготовке плановой выставки в Историческом музее икона не была выдана хранителем для экспонирования. По данному факту было назначено служебное расследование и сверка коллекции хранителя, в ходе которой икона не была обнаружена.

Администрация Исторического музея поставила в известность Министерство культуры РФ и заявила в полицию. Сейчас проводится полная сверка фонда древнерусской живописи. По ее результатам можно будет официально заявить о том, что икона не найдена.